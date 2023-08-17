Певица Анна Семенович повторно заморозила яйцеклетки
Певица Анна Семенович обратилась в клинику, чтобы заморозить свои яйцеклетки. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
43-летняя артистка планирует в будущем стать матерью, поэтому решилась на повторную процедуру. В своем личном блоге Анна Семенович поделилась видео из больничной палаты и показала, как готовится к процедуре.
"Все серьезно. Все вам расскажу и покажу. Начинаем подготовку к анестезии. На самом деле сегодня уже после обеда меня отпустят домой", - сказала певица.
По ее словам, процедура заморозки яйцеклеток будет проводиться под общим наркозом.
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