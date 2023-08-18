Стали известны причины развода Бритни Спирс

"Мы сохраним любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всегда всего самого лучшего. Всякое случается в жизни. Требовать конфиденциальности в данной ситуации нелепо, поэтому я просто попрошу всех, в том числе СМИ, отнестись к происходящему с пониманием", – высказался на этот счет Асгари в своем личном блоге.