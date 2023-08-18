Стали известны причины развода Бритни Спирс и Сэма Асгари
В скором времени Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари станут участниками бракоразводного процесса. Пара состояла в отношениях более 6 лет, однако, как недавно выяснилась, их историю любви нельзя назвать счастливой и беззаботной.
Инициатором разрыва стал фитнес-тренер, а в качестве его причины Сэм назвал измены возлюбленной и недопонимание.
"Мы сохраним любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я всегда желаю ей всегда всего самого лучшего. Всякое случается в жизни. Требовать конфиденциальности в данной ситуации нелепо, поэтому я просто попрошу всех, в том числе СМИ, отнестись к происходящему с пониманием", – высказался на этот счет Асгари в своем личном блоге.
Несмотря на добрые слова в адрес возлюбленной, в прессе появляются новые подробности о личной жизни звезд. Во-первых, предполагается, что Спирс изменяла Асгари со своим подчиненным.
Во-вторых, в сеть просочилась информация о нанесении певицей побоев Сэму, который якобы терпел подобное отношение к себе в течение несколько лет. Порой драки доходили до того, что домой к супругам наведывалась полиция.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бритни Спирс наняла для развода адвоката Джонни Деппа.