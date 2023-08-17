Бритни Спирс наняла для развода адвоката Джонни Деппа
Певица Бритни Спирс обратилась к адвокату Лоре Вассер, которая занималась разводом Джонни Деппа. Об этом пишет издание Page Six.
Знаменитость наняла адвоката для развода с фитнес-тренером и актером Сэмом Асгари. По словам источника издания, судебный процесс может обернуться "неприятной битвой".
Инсайдер добавил, что супруг Бритни Спирс угрожает тем, что обнародует неприятную информацию о певице, если ему не заплатят деньги.
О том, что знаменитость разводится со своим мужем после двух лет брака стало известно 16 августа. Асгари обвинил Спирс в изменах и съехал из их дома. О причинах развода мы рассказывали ранее.
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