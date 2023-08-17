Певица Бритни Спирс обратилась к адвокату Лоре Вассер, которая занималась разводом Джонни Деппа. Об этом пишет издание Page Six.

Знаменитость наняла адвоката для развода с фитнес-тренером и актером Сэмом Асгари. По словам источника издания, судебный процесс может обернуться "неприятной битвой".

Инсайдер добавил, что супруг Бритни Спирс угрожает тем, что обнародует неприятную информацию о певице, если ему не заплатят деньги.