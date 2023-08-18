"Мне хватило": Бледанс заявила, что больше не собирается замуж
Эвелина Бледанс призналась, что третий развод стал для нее счастьем и открыл ей двери к новым ощущениям. Ее слова передает издание Utro.ru.
Звезда отметила, что больше не собирается связывать себя с кем-либо узами брака, несмотря на то, что у нее есть мужчина.
"Больше штамп в паспорте ставить не хочу, – пояснила она. – Мне вполне хватило трех браков. У меня есть мужчина для тела и души, но идти в ЗАГС с ним я не собираюсь".
Со своим бывшим (третьим) супругом Александром Семиным Бледанс развелась уже более пяти лет назад, но им удалось сохранить хорошие отношения.
Напомним, что бывшие супруги растят сына Семена, который родился в 2012 году. По словам Эвелины, Александр принимает участие в воспитании и нередко берет ребенка к себе.
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