$93.40-0.34101.48-0.70

«Это никого не касается»: Бритни Спирс прокомментировала развод

Певица поделилась своими чувствами с подписчиками в социальных сетях.

«Это никого не касается»: Бритни Спирс прокомментировала развод
© РИА Новости

После появившейся в СМИ информации о расставании Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари, последний сразу принялся комментировать намечающийся развод. Сама же певица молчала. Но теперь и она решила высказаться на эту тему.

В запрещенной социальной сети Бритни обратилась к поклонникам, отметив, что сама шокирована происходящим, но привыкла скрывать свои слабости. Певица отметила, что хотела бы показать свои переживания и эмоции, однако не считает нужным этого делать.

Честно говоря, это никого не касается. Но я не могла больше терпеть эту боль, — написала певица.

"Я думал, что умру": Стас Пьеха про одиночество, славу и зависимость

Бритни пообещала поклонникам быть настолько сильной, насколько это возможно.

Ранее стали известны причины развода Бритни Спирс.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости