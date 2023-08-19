«Это никого не касается»: Бритни Спирс прокомментировала развод
Певица поделилась своими чувствами с подписчиками в социальных сетях.
После появившейся в СМИ информации о расставании Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари, последний сразу принялся комментировать намечающийся развод. Сама же певица молчала. Но теперь и она решила высказаться на эту тему.
В запрещенной социальной сети Бритни обратилась к поклонникам, отметив, что сама шокирована происходящим, но привыкла скрывать свои слабости. Певица отметила, что хотела бы показать свои переживания и эмоции, однако не считает нужным этого делать.
Честно говоря, это никого не касается. Но я не могла больше терпеть эту боль, — написала певица.
Бритни пообещала поклонникам быть настолько сильной, насколько это возможно.
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