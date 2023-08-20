"Он расстроился": Крид не хотел, чтобы Клава Кока искала жениха в шоу

На романтическом шоу "Сердце Клавы" Клава Кока смогла найти возлюбленного. Но артист Егор Крид не хотел, чтобы певица участвовала в программе. Об этом Клава Кока рассказала в интервью изданию "Комсомольская Правда".

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Сейчас певица счастлива в отношениях. Обрести любовь ей помогло шоу "Сердце Клавы", которое должно выйти в эфир 29 августа. Однако певец Егор Крид, звезда "Холостяка", волновался за коллегу и отговаривал ее от участия в передаче. По его словам, это была "плохая идея".

"Он расстроился, что я иду на проект. Сказал, что все это не по-настоящему и что он надеется, что мне не сделают больно", — вспомнила Клава Кока.