"Он расстроился": Крид не хотел, чтобы Клава Кока искала жениха в шоу

"Он расстроился": Егор Крид не хотел, чтобы Клава Кока искала жениха в шоу
На романтическом шоу "Сердце Клавы" Клава Кока смогла найти возлюбленного. Но артист Егор Крид не хотел, чтобы певица участвовала в программе. Об этом Клава Кока рассказала в интервью изданию "Комсомольская Правда".
Сейчас певица счастлива в отношениях. Обрести любовь ей помогло шоу "Сердце Клавы", которое должно выйти в эфир 29 августа. Однако певец Егор Крид, звезда "Холостяка", волновался за коллегу и отговаривал ее от участия в передаче. По его словам, это была "плохая идея".
"Он расстроился, что я иду на проект. Сказал, что все это не по-настоящему и что он надеется, что мне не сделают больно", — вспомнила Клава Кока.
В интервью певица подчеркнула, что, несмотря на попытки Крида оградить ее от участия, все сложилось "классным образом". Личность своего нового избранника Клава Кока пока не раскрыла.
Ранее "Рамблер" писал о том, что участником шоу "Сердце Клавы" станет миллиардер.