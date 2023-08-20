"Не хотелось бы превратиться в копию": дочь Началовой — о сравнениях с матерью

Певица Юлия Началова умерла в 2019 году. Сейчас ее дочери Вере Алдониной уже 16 лет. В интервью "Комсомольской правде"начинающая певица рассказала о сравнениях с матерью и отношениях с крестной Ларисой Долиной.

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В интервью у 16-летней Веры Алдониной спросили, как она относится к частым сравнениям со знаменитой матерью. Девушка отметила, что очень гордится Юлией Началовой и как человеком, и как певицей, и подобным сравнениям радуется. Однако при этом Алдонина подчеркнула, что хотела бы развиваться в отрыве от чужой славы.

"Мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Да и с моей стороны не думаю, что это было бы верно", — призналась Алдонина в интервью.

По словам девушки, Юлия Началова навсегда останется для нее ориентиром и мастером своего дела, на которого нужно равняться. Вера Алдонина также отметила, что ей очень помогает крестная Лариса Долина, которая дает советы и подсказывает полезные нюансы для выступления на сцене.