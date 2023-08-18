Певица Лолита рассказала, как живет ее дочь
Дочь Лолиты Милявской Ева сейчас проживает в Болгарии вместе со своей бабушкой. Об этом певица рассказала в интервью "Утро.ру".
Несмотря на расстояние артистка поддерживает связь с дочерью и регулярно с ней общается.
"Я с ней постоянно на связи, и, судя по тому что она мне рассказывает по телефону, у нее все в порядке. Скоро поеду ее навещать, посмотрю, чем мой ребенок занят".
В 2018 году Ева окончила филологический факультет Варшавского университета с "блестящими результатами". Однако на сегодняшний день девушка не может найти работу из-за своей специальности.
"Пока, правда, работы у нее нет, потому что мы связаны с языками. А в Болгарии найти что-то по этому профилю сложно", – призналась певица.
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