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Певица Лолита рассказала, как живет ее дочь

Дочь Лолиты Милявской Ева сейчас проживает в Болгарии вместе со своей бабушкой. Об этом певица рассказала в интервью "Утро.ру".

Лолита рассказала, как живет ее дочь
© РИА Новости

Несмотря на расстояние артистка поддерживает связь с дочерью и регулярно с ней общается.

"Я с ней постоянно на связи, и, судя по тому что она мне рассказывает по телефону, у нее все в порядке. Скоро поеду ее навещать, посмотрю, чем мой ребенок занят".

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В 2018 году Ева окончила филологический факультет Варшавского университета с "блестящими результатами". Однако на сегодняшний день девушка не может найти работу из-за своей специальности.

"Пока, правда, работы у нее нет, потому что мы связаны с языками. А в Болгарии найти что-то по этому профилю сложно", – призналась певица.

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