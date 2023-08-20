Ксения Собчак показала подросшего сына

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала фотографии своего шестилетнего сына Платона от актера Максима Виторгана. Снимки появились в ее социальных сетях.

Вместе с ребенком Ксения Собчак находится в отпуске. Она написала, что близится конец их каникул и остался только поход в "Диснейленд".

На одной из фотографий Платон ест мороженое, а на другой вместе с журналисткой они катаются на велосипеде. В комментариях подписчики знаменитости написали, что сын Ксении Собчак очень похож на дедушку.

Соцсети

"Как сильно Платон похож на своего дедушку, прям копия", "Явно твои гены", "Славный мальчик! Очень похож на вашего папу", — удивились фанаты телеведущей.

В своем другом посте Ксения Собчак ужаснулась тому, что лето заканчивается и фраза "скоро в школу" теперь имеет отношение и к ней.