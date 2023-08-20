Знаменитости, чьи отношения с родителями оставляют желать лучшего

У знаменитостей тоже бывают сложные отношения с родителями. Иногда мелкие ссоры даже превращаются в громкие скандалы и настоящие судебные разбирательства.

© Globallookpress

"Рамблер" рассказывает, какие звезды не ладят со своими родителями.

Видео дня

Бритни Спирс

Globallookpress

Певица Бритни Спирс уже давно конфликтует со своей семьей. На протяжении 13 лет Спирс находилась под принудительной опекой отца Джеймса, который контролировал каждый аспект жизни своей дочери. По словам Бритни, отец злоупотреблял опекунством, заставлял дочь гастролировать против ее воли, угрожал, что еще больше ограничит ее свободу, если она не будет подчиняться. Он не позволял певице заводить отношения и заставлял принимать сильнодействующие лекарства.

"Пока все это происходило, моя мама наблюдала за этим. Мой брат и сестра, мои друзья — все они соглашались с этим", — призналась Бритни.

В 2021 году Спирс обратилась в суд, чтобы опека над ней наконец закончилась.

Анджелина Джоли

Globallookpress

Когда Джоли был всего год, ее родители — актеры Маршелин Бертран и Джон Войт — развелись. Мать Анджелины позабыла о звездных амбициях, когда ей пришлось практически в одиночку воспитывать детей, а вот карьера ушедшего из семьи отца сразу же пошла в гору. Анджелина не смогла простить Войта и даже отказалась от его фамилии.

Однажды Джоли попыталась наладить отношения с Войтом и позвала актера сыграть ее экранного отца в боевике о Ларе Крофт. Однако все закончилось тем, что Джон Войт назвал дочь психически нездоровой. На свадьбу с Брэдом Питтом Джона Войта тоже не пригласили.

Бейонсе

Globallookpress

Певица Бейонсе практически не общается с отцом Мэтью Ноулзом. Он долгое время был менеджером музыкальной группы Destiny's Child, которая сделала Бейонсе знаменитой. Позже он занимался уже сольной карьерой дочери, однако вскоре ей пришлось уволить собственного отца. Дело в том, что несколько лет Ноулз воровал заработанные Бейонсе деньги.

Дженнифер Энистон

Globallookpress

Дженнифер Энистон бойкотировала свою мать — актрису и модель Нэнси Доу — на протяжении 10 лет. Энистон всегда жаловалась на то, что в детстве мать постоянно ее критиковала и называла неблагодарным чудовищем.

"Я никогда не встречала более требовательного человека, чем она. Ее критическое отношение ко мне смахивало на шизофрению", — вспоминала Дженнифер.