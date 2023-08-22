Совет звезды: как сохраняет молодость 55-летняя певица Валерия

Певица Валерия одна из тех звезд, которых совсем не портит возраст. В апреле артистка отпраздновала 55-летний юбилей, но поверить в это едва ли возможно – Валерия выглядят как минимум на 10 лет младше.

Впрочем, безупречная внешность певицы обусловлена не только генетикой, но и тщательным уходом за собой. В арсенале Валерии множество бьюти-лайфхаков, которые позволяют ей прекрасно выглядеть без оглядки на возраст.

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Подробнее о том, как поддерживает красоту и молодость певица –в материале "Рамблера".

Фигура

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Даже на шестом десятке Валерия все еще удивляет поклонников своей стройной фигурой. Звезда прикладывает максимум усилий, чтобы оставаться в форме и не набирать лишние килограммы. Основу рациона артистки составляют сырые или тушеные овощи, а вот сладкого, жирного или мучного в ее меню практически никогда не бывает. Вдобавок к этому певица пьет много воды и старается ужинать не позднее 16 часов.

Для лучшего результата правильное питание важно подкреплять физическими нагрузками. Валерия отдает предпочтение йоге, бегу, силовым тренировкам, а также занятиям TRX. Каждую тренировку Валерия завершает растяжкой.

Лицо

По словам звезды, она никогда не прибегала к пластическим операциям. Молодость лица Валерии помогают сохранять здоровый образ жизни, а также эффективные косметологические процедуры. В частности, певица регулярно делает глубокий инфракрасный лифтинг на аппарате BBL. Дома артистка также не забывает ухаживать за лицом: она ежедневно тщательно очищает кожу и наносит увлажняющий крем.

Звезда также неравнодушна к коллагеновым маскам и натуральной косметике.

Макияж

Макияж может как омолодить женщину, так и прибавить ей пару десятков лет. У Валерии проблем с первоклассными визажистами нет, поэтому она всегда выглядит свежо и гармонично. В повседневной жизни звезда носит нюдовый макияж, который визуально "разглаживает" кожу. А вот для концертов и других светских мероприятий певица, как правило, выбирает яркую помаду и темную подводку.

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