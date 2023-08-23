Наталия Медведева рассказала о ссорах с мужем

Юмористка Наталия Медведева рассказала о том, как проходят ее ссоры с мужем. По ее словам, супруги забывают о том, что такое юмор. Об этом она рассказала в интервью "Шоу Аллы Довлатовой" на YouTube-канале "Русское радио".

Комик отметила, что при ссоре с мужем она забывает, что такое юмор. Оба супруга забывают о том, что они оба юмористы и продолжают ругаться.

По словам Медведевой, если конфликт уже начался, то им сложно остановиться спорить, но в итоге они мирятся. Если у обоих супругов хорошее настроение, то они могут избежать неприятностей.