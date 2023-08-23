Леонид Агутин рассказал, как боролся с алкоголизмом

Певец Леонид Агутин рассказал о том, как поборол алкоголизм. Об этом он сообщил в интервью Надежде Стрелец, опубликованному на YouTube.

Артист рассказал, что в молодости часто злоупотреблял спиртным в небольших количествах и за компанию. Сначала это было весело, но потом появились печальные последствия.

Первой изменения заметил Анжелика Варум, которая указала звезде на то, что алкоголь провоцирует проблемы со здоровьем у Агутина. Он тоже обратил внимание на то, что похмелье давалось ему тяжело.

Певец признался, что каждый раз ему приходилось опохмеляться. Это превращалось в замкнутый круг, но он думал, что может легко завязать.

"Потом понимаешь, что ты на это не способен. Ты осознаешь, что нужно менять жизнь. Базово она должна быть трезвая"

Сейчас Леонид Агутин практически не употребляет спиртное. Оно появляется на его столе только в праздники.