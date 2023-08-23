Юбочка из плюша: как складывалась карьера Апиной и где она теперь

23 августа 1964 года в Саратове родилась будущая звезда российской эстрады – певица Алена Апина. В честь 59-го дня рождения артистки "Рамблер" решил вспомнить самые важные и интересные события из жизни участницы некогда очень популярной группы "Комбинация".

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Алена с раннего детства обожала музыку и представляла себя артисткой. Свою невероятную популярность Апина обрела вместе с группой "Комбинация". Такие их песни, как "Бухгалтер", "American boy" и "Два кусочека колбаски", моментально стали хитами, которые знали наизусть практически все. Однажды ради ротаций на федеральных радиостанциях, коллективу пришлось выступать в Чернобыле, только-только пережившем радиационную катастрофу. Это было в 1989 году. Девушки из группы признавались, что были готовы на все ради роста популярности их творчества.

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Бесконечные туры и гастроли не легко давались Алене и в какой-то момент судьба ее свела с Александром Иратовым – продюсером, бывшим в тот момент администратором Вячеслава Малежика. Благодаря ему Апина смело ушла в сольную карьеру.

Эта встреча не прошла незамеченной – Иратов стал для Апиной не только продюсером, но и другом, мужем и отцом их дочери. Кстати, дочь певица назвала Ксюшей. Нетрудно догадаться, что на такой выбор повлияла одна из главных песен в карьере Апиной, написанная специально для нее Виталием Окороковым. В СМИ не раз рассказывали о сложностях с появлением детей у артистки – Апина пережила 9 выкидышей, внематочную беременность и неудачное искусственное оплодотворение, после чего все же смогла взять на руки единственную и долгожданную дочь. Правда для этого пришлось воспользоваться услугами суррогатной матери.

Сейчас Ксении уже 22 года. Ее родители, Алена и Александр, не смогли сохранить семью и развелись спустя 25 лет совместной жизни.

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