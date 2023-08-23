Ксения Бородина прокомментировала заявление Алены Шишковой об анорексии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она отметила, что многие женщины сталкиваются с комплексами из-за комментариев недоброжелателей. Также Бородина посоветовала подумать об этом на примере Алены Шишковой. Модели она пожелала сил и здоровья.

Кроме того, знаменитость поддержали Айза-Лилуна Ай и Алена Водонаева. Звезды отметили, что девушка красива внутри и снаружи.