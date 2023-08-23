Ксения Бородина высказалась о заявлении Шишковой об анорексии
Ксения Бородина прокомментировала заявление Алены Шишковой об анорексии. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Она отметила, что многие женщины сталкиваются с комплексами из-за комментариев недоброжелателей. Также Бородина посоветовала подумать об этом на примере Алены Шишковой. Модели она пожелала сил и здоровья.
Кроме того, знаменитость поддержали Айза-Лилуна Ай и Алена Водонаева. Звезды отметили, что девушка красива внутри и снаружи.
Ранее Алена Шишкова показала фотографии во время лечения от анорексии. Она призналась, что на протяжении восьми лет страдала от анорексии и булимии. Сначала она пыталась справиться своими силами, а потом легал в клинику под наблюдение специалистов.
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