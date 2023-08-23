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Александр Домогаров сделал предложение своей возлюбленной

Актер Александр Домогаров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Татьяне Степановой, которая младше его на 22 года. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на коллегу девушки.

Домогаров сделал предложение своей возлюбленной
© РИА Новости

По словам коллеги Степановой, Домогаров сделал предложение своей возлюбленной, но пока официально они не расписались. Отношения у пары сложные: в прошлом году Татьяна уходила к другому мужчине. Домогаров понял, что может потерять возлюбленную, и вернул ее.

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Теперь они живут в загородном доме актера. Еще год назад Домогаров пообещал жениться, сказал, что готов к семье и мечтает о дочери.

Ранее сообщалось, что Баринов высказался об отношениях Домогарова с экс-супругой.

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