Актер Александр Домогаров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Татьяне Степановой, которая младше его на 22 года. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на коллегу девушки.

По словам коллеги Степановой, Домогаров сделал предложение своей возлюбленной, но пока официально они не расписались. Отношения у пары сложные: в прошлом году Татьяна уходила к другому мужчине. Домогаров понял, что может потерять возлюбленную, и вернул ее.

Теперь они живут в загородном доме актера. Еще год назад Домогаров пообещал жениться, сказал, что готов к семье и мечтает о дочери.