Совет звезды: как поддерживает красоту 58-летняя Моника Беллуччи

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи не единожды получала звание самой привлекательной и сексуальной женщины мира.

В сентябре звезда отметит 59-летие, однако едва ли кто-то станет спорить с тем фактом, что годы совсем не портят итальянку. Беллуччи по-прежнему отличается соблазнительными формами, густой копной черных волос и очаровательной улыбкой.

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В арсенале актрисы есть несколько приемов, которые позволяют ей поддерживать красоту даже на пороге седьмого десятка. Подробнее о секретах звезды – в материале "Рамблера".

Спорт

Беллуччи не мыслит жизни без плавания: актриса проводит в бассейне около часа несколько раз в неделю. Помимо плавания звезда также уделяет большое внимание йоге и пилатесу. В путешествия Моника всегда берет с собой фитнес-резинки, чтобы делать зарядку даже вдали от дома.

Питание

Ни для кого не секрет, что итальянцы одержимы едой, и Беллуччи не исключение. Рацион актрисы в основном состоит из овощей и мяса, но в сырах и пасте она себе тоже не привыкла отказывать. Если Монике нужно сбросить лишние килограммы, вместо того, чтобы лишать себя любимых блюд, она уменьшает привычные порции. Берите лайфхак на заметку.

Естественное старение

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Беллуччи выступает против пластических операций и инъекций. Актриса пропагандирует естественное старение и, возможно, именно принятие своего возраста помогает ей выглядеть безупречно даже в 58 лет:

"Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было двадцать. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить", – признавалась актриса в интервью.

Тело

Моника убеждена, что лучший способ сохранить эластичность кожи – холодный душ. После этой процедуры звезда обязательно наносит на тело увлажняющий крем.

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Волосы