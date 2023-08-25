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"Тряхануло знатно". Кристина Асмус попала в больницу

На протяжении нескольких дней Кристина Асмус находится в больнице. Виной тому ротавирусная инфекция, рассказала актриса в своем личном блоге.

"Тряхануло знатно". Кристина Асмус попала в больницу
© globallookpress.com

Она объяснила, что острая фаза заболевания миновала, однако неприятные симптомы все еще беспокоят.

Соцсети

Асмус выразила благодарность врачам и всем неравнодушным, а также поделилась с подписчиками блюдом из своего особого рациона.

Кристина Асмус призналась, что ей тяжело общаться с мамой из-за ее перфекционизма

Соцсети

Ранее актриса прокомментировала слухи о беременности.

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