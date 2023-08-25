"Тряхануло знатно". Кристина Асмус попала в больницу
На протяжении нескольких дней Кристина Асмус находится в больнице. Виной тому ротавирусная инфекция, рассказала актриса в своем личном блоге.
Она объяснила, что острая фаза заболевания миновала, однако неприятные симптомы все еще беспокоят.
Соцсети
Асмус выразила благодарность врачам и всем неравнодушным, а также поделилась с подписчиками блюдом из своего особого рациона.
Соцсети
Ранее актриса прокомментировала слухи о беременности.
Рамблер: главные новости