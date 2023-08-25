Успешные звезды, чье детство прошло в бедности

Не все знаменитости родились с серебряной ложкой во рту. Многие росли в бедных семьях и постоянно терпели лишения. Чтобы исполнить свою мечту и прославиться, некоторым пришлось подняться с самых низов.

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"Рамблер" рассказывает, каким звездам удалось выбраться из нищеты и стать успешными.

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Сара Джессика Паркер

Globallookpress

Звезда "Секса в большом городе" родилась в бедной семье. Ее мать работала учительницей, а отчим — водителем грузовика. На свою маленькую зарплату они пытались прокормить восемь детей. Актриса вспоминала, как у них в доме постоянно отключали электричество за неуплату. Кроме того, весь год дети носили две пары обуви и наряд не дороже 99 центов. Жизнь в бедности научила Сару Джессику-Паркер не разбрасываться деньгами, а копить их.

Селена Гомес

Globallookpress

Мать Селены Гомес родила ее в 16 лет. В интервью Селена рассказала, что в те времена, особенно после развода родителей, их маленькая семья жила крайне бедно. Ее мать трудилась на трех работах, чтобы дать дочери лучшую жизнь, водить ее по музеям и на концерты.

"Она отказалась от всего ради меня — и это в 16 лет!" — отмечала Гомес.

Карди Би

Globallookpress

Карди Би выросла в самом бедном и криминальном районе Нью-Йорка — Бронксе. Родители не успевали заниматься воспитанием дочери. Прежде чем стать знаменитой рэп-дивой, она долгое время общалась с хулиганами и работала в стриптиз-клубе.

"У моих родителей обычная низкооплачиваемая работа. Они действительно хорошие люди, просто я выросла в плохом обществе", — призналась рэп-исполнительница в одном из интервью.

Дженнифер Лопес

Globallookpress