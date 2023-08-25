Успешные звезды, чье детство прошло в бедности
Не все знаменитости родились с серебряной ложкой во рту. Многие росли в бедных семьях и постоянно терпели лишения. Чтобы исполнить свою мечту и прославиться, некоторым пришлось подняться с самых низов.
"Рамблер" рассказывает, каким звездам удалось выбраться из нищеты и стать успешными.
Сара Джессика Паркер
Звезда "Секса в большом городе" родилась в бедной семье. Ее мать работала учительницей, а отчим — водителем грузовика. На свою маленькую зарплату они пытались прокормить восемь детей. Актриса вспоминала, как у них в доме постоянно отключали электричество за неуплату. Кроме того, весь год дети носили две пары обуви и наряд не дороже 99 центов. Жизнь в бедности научила Сару Джессику-Паркер не разбрасываться деньгами, а копить их.
Селена Гомес
Мать Селены Гомес родила ее в 16 лет. В интервью Селена рассказала, что в те времена, особенно после развода родителей, их маленькая семья жила крайне бедно. Ее мать трудилась на трех работах, чтобы дать дочери лучшую жизнь, водить ее по музеям и на концерты.
"Она отказалась от всего ради меня — и это в 16 лет!" — отмечала Гомес.
Карди Би
Карди Би выросла в самом бедном и криминальном районе Нью-Йорка — Бронксе. Родители не успевали заниматься воспитанием дочери. Прежде чем стать знаменитой рэп-дивой, она долгое время общалась с хулиганами и работала в стриптиз-клубе.
"У моих родителей обычная низкооплачиваемая работа. Они действительно хорошие люди, просто я выросла в плохом обществе", — призналась рэп-исполнительница в одном из интервью.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес выросла в семье пуэрториканцев Гваделупе Родригес и Дэвида Лопеса, которые плохо знали английский. Пока отец работал в страховой компании, мать занималась воспитанием трех дочерей. Сначала они жили в маленькой квартирке, но затем с трудом смоли накопить на дом. Джей Ло мечтала о карьере кинозвезды, однако родители не одобряли ее выбор. Они считали, что это очень "глупо" и совсем "не по-латиноамерикански". Тогда Дженнифер ушла из дома практически без гроша в кармане.