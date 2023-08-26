Актер Райан Рейнольдс опубликовал редкие фото с Блейк Лайвли в честь ее 36-летия
Актер Райан Рейнольдс в своих соцсетях поделился редкими фото с супругой Блейк Лайвли в честь ее 36-летия.
Артист опубликовал личные кадры и трогательно подписал пост:
"Единственное, что неизменно принадлежит мне в мире — это любовь, благодарность и трепет, что я испытываю к этому человеку. Быть свидетелем ее жизни — это то, что я не смог бы принять как должное, даже если бы попытался. И поверьте мне, я стараюсь".
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Через два года на свет появилась их первая дочь Джейн. В 2016-м у пары родилась дочь Айнез, а в 2019-м Бетти. В феврале этого года Лайвли и Рейнольдс стали родителями в четвертый раз.
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