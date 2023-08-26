Райан Рейнольдс опубликовал редкие фото с Блейк Лайвли

"Единственное, что неизменно принадлежит мне в мире — это любовь, благодарность и трепет, что я испытываю к этому человеку. Быть свидетелем ее жизни — это то, что я не смог бы принять как должное, даже если бы попытался. И поверьте мне, я стараюсь".