Линдси Лохан впервые показала фигуру после родов

18 июля этого года у американской актрисы, певицы и модели Линдси Лохан родился сын. На днях она впервые поделилась фотографией своей фигуры после беременности.

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Звезда опубликовала пост в своем личном блоге. На фотоснимке она стоит перед зеркалом, в домашней обстановке. Актриса предстала перед подписчиками в естественной красоте: без макияжа и укладки, в спортивных шортах и топе, не прикрывающем живот.

Соцсети

"Я так горжусь тем, как мой организм перенес беременность и период восстановления после родов. Быть матерью – самая большая радость в мире!", – так подписала фотографию Линдси.

Подписчики, в свою очередь, сделали комплименты ее внешнему виду спустя 2 недели после знаменательного события.

"Сияете!", "Выглядите счастливой!", "Вы в отличной форме", "Красавица", – гласят комментарии.