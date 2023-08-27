Сафронов раскрыл причину нежелания вступать снова в брак

67-летний артист больше не желает сталкиваться со скандалами, которые раздувались вокруг него во время процессов развода с бывшими супругами. Федор Добронравов, актер, высказал свои предположения в беседе с PROZVEZD относительно того, почему Никас Сафронов до сих пор не вступил в брак.

Добронравов считает, что Никас – человек, склонный к глубоким чувствам. Они давно дружат, и Добронравов утверждает, что знает Сафронова как художника и как личность. Он неоднократно знакомил своего друга со своими партнершами, поэтому Никас и заявил, что для Федора должна существовать особенная вдохновительница – муза.

В действительности причина, по которой Никас Сафронов так долго не женился, кроется в его сложных разводах. Первой женой художника стала женщина из Югославии по имени Драгана. Однако развод она согласилась подписать только спустя два года борьбы. Забавно, что сам Сафронов покинул ее всего через 20 дней после свадьбы.

Второй брак Никаса был заключен с Франческой, и у них родился сын Стефано. Однако в скором времени Сафронов уехал в Москву, оставив жену и сына. Франческа посчитала это предательством, и их развод затянулся на целых 13 лет.