Певец Стас Пьеха не видит ничего плохого в гостевом браке и считает, что подобная форма взаимоотношений дает больше личного пространства. Своим мнением на этот счет победитель четвертого сезона "Фабрики звезд" поделился в интервью журналу Леди Mail.ru .

По словам артиста, гостевой брак ошибочно путают с развратом и связывают его с неверностью. Однако это вовсе не так: в данном случае речь идет лишь о предоставлении своему партнеру личного пространства. Которого, кстати, как признался Пьеха, ему не хватало в прошлых отношениях.