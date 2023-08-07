"Не устаешь от партнера": Стас Пьеха высказался в пользу гостевого брака
Певец Стас Пьеха не видит ничего плохого в гостевом браке и считает, что подобная форма взаимоотношений дает больше личного пространства. Своим мнением на этот счет победитель четвертого сезона "Фабрики звезд" поделился в интервью журналу Леди Mail.ru.
По словам артиста, гостевой брак ошибочно путают с развратом и связывают его с неверностью. Однако это вовсе не так: в данном случае речь идет лишь о предоставлении своему партнеру личного пространства. Которого, кстати, как признался Пьеха, ему не хватало в прошлых отношениях.
"Для меня гостевой брак – это про возможность не жить постоянно на одной площади. В предыдущих отношениях меня это угнетало. Многие не приемлют гостевой брак, так как считают, что это путь к неверности".
На вопрос о шансах связать судьбу с девушкой, которая придерживается более классических взглядов на отношения, певец не дал однозначный ответ.
"Сложно сказать, что будет, если я встречу девушку с традиционными взглядами на семью. Сегодня я одинок, а как будет дальше – посмотрим".