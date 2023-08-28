Совет звезды: как поддерживает красоту Анжелика Варум

Совет звезды: как поддерживает красоту 54-летняя Анжелика Варум
Певицу Анжелику Варум по праву можно отнести к той категории женщин, в чей возраст трудно поверить.
В мае звезда отметила 54-летие, однако она по сей день может похвастаться стройной фигурой, сияющей кожей лица и обворожительной улыбкой.
Подробнее о том, как поддерживает себя в форме артистка, читайте в материале "Рамблера".
Питание
Последние 20 лет Варум отдает предпочтение раздельному питанию – звезда не смешивает белки и углеводы. В ее рационе отсутствуют жареные блюда, консерванты, рыбные и мясные бульоны, соусы, дрожжи, сахар, а также любые напитки кроме негазированной воды. Ежедневно Анжелика выпивает не менее 2,5 литров чистой воды. В период напряженных дней Варум старается не употреблять белковую пищу. По словам звезды, этот лайфхак позволяет ей легче пережить стресс и восстановиться.
Спорт
Певица не раз упоминала о том, что не является фанатом изнурительных тренировок. Звезда практикует быструю ходьбу, плаванье и время от времени делает упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног. При этом певица неоднократно отмечала, что не занимается спортом через силу. Спорт давно стал для Анжелики частью образа жизни. Отчасти именно поэтому ей удается поддерживать себя в безупречной форме.
Пластика
Сама Варум неохотно обсуждает с журналистами пластические операции. Однако специалисты сходятся во мнении, что секрет красоты Анжелики не только в грамотном уходе за собой, но и в ряде процедур. В частности, эксперты считают, что Варум прибегала к биоревитализации, подтяжкам мезонитями, блефаропластике и омоложению лазером.
Забота о себе
Певица убеждена: спорт и правильное питание не принесут должного эффекта, если игнорировать здоровый сон. Варум называет сон "лучшим лекарством" и признается, что может спать "где угодно, когда угодно и сколько угодно".
Кроме того, Анжелика не мыслит жизни без массажей с использованием лечебных масел. Массажи помогают не только привести кожу в тонус, но и оздоравливают организм. Варум убеждена: если вы решились заняться здоровьем и красотой, "не позволяйте превращаться этому мероприятию в рутинную необходимость". Забота о себе должна быть в радость, считает певица.