Совет звезды: как поддерживает красоту Анжелика Варум

Певицу Анжелику Варум по праву можно отнести к той категории женщин, в чей возраст трудно поверить.

В мае звезда отметила 54-летие, однако она по сей день может похвастаться стройной фигурой, сияющей кожей лица и обворожительной улыбкой.

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Подробнее о том, как поддерживает себя в форме артистка, читайте в материале "Рамблера".

Питание

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Последние 20 лет Варум отдает предпочтение раздельному питанию – звезда не смешивает белки и углеводы. В ее рационе отсутствуют жареные блюда, консерванты, рыбные и мясные бульоны, соусы, дрожжи, сахар, а также любые напитки кроме негазированной воды. Ежедневно Анжелика выпивает не менее 2,5 литров чистой воды. В период напряженных дней Варум старается не употреблять белковую пищу. По словам звезды, этот лайфхак позволяет ей легче пережить стресс и восстановиться.

Спорт

Певица не раз упоминала о том, что не является фанатом изнурительных тренировок. Звезда практикует быструю ходьбу, плаванье и время от времени делает упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног. При этом певица неоднократно отмечала, что не занимается спортом через силу. Спорт давно стал для Анжелики частью образа жизни. Отчасти именно поэтому ей удается поддерживать себя в безупречной форме.

Пластика

Сама Варум неохотно обсуждает с журналистами пластические операции. Однако специалисты сходятся во мнении, что секрет красоты Анжелики не только в грамотном уходе за собой, но и в ряде процедур. В частности, эксперты считают, что Варум прибегала к биоревитализации, подтяжкам мезонитями, блефаропластике и омоложению лазером.

Забота о себе

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Певица убеждена: спорт и правильное питание не принесут должного эффекта, если игнорировать здоровый сон. Варум называет сон "лучшим лекарством" и признается, что может спать "где угодно, когда угодно и сколько угодно".