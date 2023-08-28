«Бабке все можно». Певица Слава рассказала о своем новом статусе

В программе «Шоу Воли» российская певица Слава рассказала, что в роли бабушки чувствует себя "шикарно".

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По словам звезды, новый статус оправдывает все ее «ужасные действия», намекнув на скандальные видеообращения в соцсетях и судебные разбирательства с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Бабке все можно. То есть у меня сейчас такой высокий социальный статус. Я была мамой два раза. Кстати, может, я еще два раза стану мамой. Почему нет?» — заявляет Слава.

Артистка отметила, что после того, как ее дочь родила первого ребенка, новоиспеченная бабушка взяла двухмесячный перерыв от выступлений и гастролей. На это время ее дочь Александра Морозова вместе с супругом Андреем Дедовым и ребенком переехали к Славе на дачу.

Певица рассказала, что забрала у пары малыша и с удовольствием проводит с ним дни и ночи. Ее дочь с мужем при этом живут на первом этаже дома, а сама артистка заняла второй этаж. Сейчас молодые родители уже освоились с ребенком.

По словам Славы, ее дочь достаточно привыкла к материнству, став настоящей "классной мамой". Артистка похвасталась тем, что на самом деле у нее очень добрая семья.