Звезды, у которых есть королевские корни

Оказывается, некоторые знаменитости могут похвастаться не только успешной карьерой, популярностью и богатством, но и голубой кровью.

© Globallookpress

Подробнее о звездах, чьими родственниками были настоящие монархи, — в материале "Рамблера".

Джонни Депп

Globallookpress

Кто бы мог подумать, но американский актер Джонни Депп оказался связан с британской монархией. Британский специалист по генеалогии Ник Барратт выяснил, что у Деппа есть общие корни с умершей королевой Великобритании — Елизаветой II. По словам Баратта, у Елизавета и Джонни был общий предок по мужской линии: этот мужчина приходился обоим девятнадцатиюродным дедом.

Брук Шилдс

Globallookpress

Актриса Брук Шилдс известна как одна самых красивых женщин конца 20 века. Для многих людей она была настоящей иконой женственности и грации. И ведь не зря актрису сравнивали с королевой. Геологическое исследование показало, что по линии отца Брук Шилдс — потомком французского короля Генриха I.

Меган Маркл

Globallookpress

Многие поклонники британской королевской семьи считали, что супруга принца Гарри — ему не ровня, ведь она всего лишь американская актриса. Однако, как выяснилось, по отцовской линии Меган Маркл — потомок английского короля Эдуарда III. Это делает Меган не просто связанной с британской монархией, но и кузиной Гарри в 17-м поколении.

Кит Харрингтон

Globallookpress

Как оказалось, актер Кит Харрингтон не зря играл королевского отпрыска в сериале "Игра престолов". Однако если на экране его герой практически до самого конца не догадывался о своей королевской крови, то сам Кит всегда знал о необычных родственных связях. По линии бабушки Лаванды Сесилии Денни актер — потомок английского короля Карла II. В молодости его бабушка вышла замуж за Ричарда Харингтона, который имел титул 12-го баронета Харингтона.