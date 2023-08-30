Совет звезды: что помогает 47-летней Риз Уизерспун выглядеть на 35

В это сложно поверить, но в марте американская актриса Риз Уизерспун отпраздновала 47-летие. Несмотря на то, что уже через несколько лет звезда разменяет шестой десяток, она по-прежнему остается примером для подражания для миллионов женщин по всему миру.

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Актриса отличается подтянутой фигурой, блестящими волосами и сияющей кожей лица. У многих складывается впечатление, что возраст не оставил отпечатка на внешности артистки, ведь она выглядит как минимум на 10-12 лет моложе своего истинного возраста.

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Подробнее о том, что помогает звезде сохранять молодость, читайте в материале "Рамблера".

Спорт

Несмотря на плотный график съемок, Риз всегда находит время для занятий спортом. Звезда тренируется шесть раз в неделю: чаще всего актриса отдает предпочтение кардиотренировкам, но время от времени в ее расписании также появляются йога, хайкинг, растяжка и силовые тренировки.

Кроме того, актриса питает особую слабость к танцам:

"Я немного танцую хип-хоп. Это своего рода секрет, о котором многие не знают. Я люблю танцевать. В моем сердце всегда был танец", – признавалась артистка в интервью.

Питание

Уизерспун не раз признавалась, что не верит в эффективность жестких диет. По словам звезды, строгие ограничения в питании впоследствии могут лишь навредить и спровоцировать срыв. Риз старается питаться здоровой пищей, но раз в неделю может позволить себе сладости или фастфуд – причем в неограниченных количествах.

Каждый день звезда начинает с чашки кофе и зеленого смузи, в состав которого входят шпинат, ромен-салат, сельдерей, яблоко, груша, банан и лимонный сок.

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В рационе актрисы часто присутствуют кейл, курица и чечевица. Ужинать Риз предпочитает цельнозерновой пастой или рыбой в сочетании с овощами.

Уход

В одном из интервью Уизерспун подчеркнула: единственное средство, которое она бы взяла с собой на необитаемый остров –это солнцезащитный крем. Звезда пользуется им регулярно, что позволяет ей избегать пигментных пятен и сохранять сияние кожи.

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