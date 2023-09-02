Совет звезды: что помогает не стареть 53-летней Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл – одна из главных супермоделей 1990-х, которой миллионы фанаты восхищались 30 лет назад и продолжают восхищаться по сей день.

Неудивительно: в мае топ-модель отпраздновала 52-летие, однако она по-прежнему выглядит безупречно.

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Как и у любой женщины, у Кэмпбелл есть свои бьюти-секреты, которые позволяют ей сохранять красоту даже на шестом десятке. Подробнее о том, как ухаживает за собой знаменитость – в материале "Рамблера".

Питание

Уже несколько лет Кэмпбелл практикует вегетарианство, хотя, по словам модели, раньше она и представить не могла, что откажется от мяса. Все изменили курсы по детоксу организма, которые и сподвигли модель стать вегетарианкой.

В рационе звезды всегда присутствуют зеленые соки из яблок, овощей и трав, а также артишоки – они помогают избавиться от тяги к сладостям. Наоми также не пренебрегает имбирем и красным перцем, которые ускоряют разложение жиров и ананасом – этот продукт активирует жиросжигание.

Спорт

Модель пробовала себя в разном спорте, но в итоге остановилась на пилатесе и джиротронике. Джиротроник – это особый вид тренировок, который изобрел хореограф Хулио Хорва. Данные тренировки выполняются на специальном тренажере, который напоминает ткацкий станок. Тросы и разного рода рукоятки помогают развивать мышцы и прокачивать гибкость тела.

По словам Наоми, помимо прочего джиротроник позволяет ей долго ходить на каблуках, не испытывая дискомфорта.

Кожа

Даже в 53 года Наоми может похвастаться сияющей кожей. Для красоты тела звезда регулярно делает пилинги, а также пользуется кофейным скрабом – по мнению модели такой скраб наиболее эффективен и лучше всего отшелушивает омертвевшие клетки кожи. Кэмпбелл отдает предпочтение зеленому сорту с Берега Слоновой Кости – в таком кофе больше кофеина, а значит, он лучше подтягивает кожу.

Волосы

Топ-модель не раз признавалась в том, что не любит и не умеет ухаживать за волосами. За шевелюру Наоми отвечает голливудская стилистка Амои Питтерс, которая также наращивает волосы Донателле Версаче и другим звездам.