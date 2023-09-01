Баста рассказал, за сколько купил свою пятикомнатную квартиру
Восемь лет назад Василий Вакуленко, многим известный под псевдонимом Баста, приобрел пятикомнатную квартиру в новом строящемся доме. В интервью шоу "Вписка" музыкант признался, что она обошлась ему в 40-50 миллионов.
По словам рэпера, решение о столь значительной покупке далось им с супругой нелегко.
"Это был серьезный шаг. Мы очень переживали, получится ли у нас все сделать".
Площадь квартиры составляет примерно 200 квадратных метров. Ее обустройством в основном занималась жена артиста Елена.
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