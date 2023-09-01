$96.33+0.41104.94+0.49

Баста рассказал, за сколько купил свою пятикомнатную квартиру

Восемь лет назад Василий Вакуленко, многим известный под псевдонимом Баста, приобрел пятикомнатную квартиру в новом строящемся доме. В интервью шоу "Вписка" музыкант признался, что она обошлась ему в 40-50 миллионов.

По словам рэпера, решение о столь значительной покупке далось им с супругой нелегко.

"Это был серьезный шаг. Мы очень переживали, получится ли у нас все сделать".

Площадь квартиры составляет примерно 200 квадратных метров. Ее обустройством в основном занималась жена артиста Елена.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько Алана Мамаева планировала потратить на сборы детей к началу учебного года.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости