$101.04+2.83110.68+2.71

Модель Алана Мамаева планирует потратить на сборы детей в школу около 500 тыс. рублей

Модель и блогер Алана Мамаева, бывшая жена российского футболиста Павла Мамаева, воспитывает двоих детей. Сын Алекс в этом году пойдет в первый класс, а дочь Алиса – в четвертый. Накануне 1 сентября Алана рассказала "Комсомольской правде", что планирует потратить на сборы детей в школу около полумиллиона рублей.

Алана Мамаева потратит на сборы детей в школу 500 тыс. рублей
© РИА Новости

Она уточнила, что речь идет не только об одежде, канцелярии и прочих предметах, но и оплате дополнительных кружков и занятий.

Мамаевой сделали операцию из-за последствий экстремального похудения

"Думаю, что потратим примерно тысяч 500. В эту сумму входят одежда, канцелярка, оплата дополнительных кружков. Дети учатся в обычной школе, но у них много дополнительных занятий. Бассейн, английский, русский язык", – рассказала модель.

Ранее Алана Мамаева пожаловалась на маленькие алименты от бывшего супруга.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости