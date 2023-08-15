Алана Мамаева потратит на сборы детей в школу 500 тыс. рублей

Модель и блогер Алана Мамаева, бывшая жена российского футболиста Павла Мамаева, воспитывает двоих детей. Сын Алекс в этом году пойдет в первый класс, а дочь Алиса – в четвертый. Накануне 1 сентября Алана рассказала "Комсомольской правде", что планирует потратить на сборы детей в школу около полумиллиона рублей.