Алана Мамаева потратит на сборы детей в школу 500 тыс. рублей

Модель Алана Мамаева планирует потратить на сборы детей в школу около 500 тыс. рублей
Модель и блогер Алана Мамаева, бывшая жена российского футболиста Павла Мамаева, воспитывает двоих детей. Сын Алекс в этом году пойдет в первый класс, а дочь Алиса – в четвертый. Накануне 1 сентября Алана рассказала "Комсомольской правде", что планирует потратить на сборы детей в школу около полумиллиона рублей.
Она уточнила, что речь идет не только об одежде, канцелярии и прочих предметах, но и оплате дополнительных кружков и занятий.
"Думаю, что потратим примерно тысяч 500. В эту сумму входят одежда, канцелярка, оплата дополнительных кружков. Дети учатся в обычной школе, но у них много дополнительных занятий. Бассейн, английский, русский язык", – рассказала модель.
Ранее Алана Мамаева пожаловалась на маленькие алименты от бывшего супруга.
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