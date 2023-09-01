Российские звезды повели детей в элитные школы: как это было

Первое сентября становится торжественной датой не только для обычных россиян, но и для звезд. Знаменитости активно рассказывают, как провели детей в школу, в своих соцсетях. "Рамблер" покажет, как русские селебрити отмечают первый день учебы.

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Ксения Бородина впервые повела в школу младшую дочь Теону. Ксения рассказала, что для нее это событие стало знаменательным. Интересно, что обычно на школьных линейках Бородина выглядела более экстравагантно, а на этот раз ее образ подбирал стилист - теледива появилась в белых брюках и аккуратном пиджаке и выглядела особенно элегантно. Ее дочери выглядели очаровательно в скромной школьной форме без вычурных деталей. На линейке отцов девочек не было, но

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это не помешало Марусе и Теоне с радостью начать учебный год.

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Кстати, говорят, дочери Бородиной, в отличии от большинства звездных детей всегда ведут себя и одеваются скромно, не кичатся брендами и деньгами мамы.

Певец Сергей Лазарев воспитывает детей один, но, кажется, справляется он на ура. Артист повел сына Никиту в третий класс и поделился трогательным фото. Сам молодой отец решил, что необязательно одеваться на линейку строго и появился в школьном дворе в ярко-розовой футболке.

«Анюта провожает брата, но сама идет пока в детский сад. Хотя, честно говоря, давно готова к школе», — отметил исполнитель.

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Бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова вместе с супругом рэпером Джиганом в этом году впервые повели в школу сразу троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю. По словам Самойловой, это ее "страшный сон", потому что три ребенка в школе "делит все нервные клетки на три". Дело в том, что теперь маме придется сидеть во всех родительских чатах, ходить на собрания троих детей и в целом все школьные заботы "умножать на три".

"Как вы думаете я выживу? Я еще никогда так сильно не боялась учебного года...", — признается Оксана.

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Однако, если дочери Самойловой и Джигана одеты по-школьному игриво, то сама Оксана выбрала экстравагантный наряд. Она появилось в пиджаке на короткий обтягивающий топ и брюках с имитацией выглядывающего белья. В целом, от своего стиля Оксана ради школы не отошла.

Актриса Анна Хилькевич, звезда сериала "Универ", сегодня повела старшую дочь Ариану в первый класс. Сама Анна была очень взволнована и даже не сдержала слез на линейке.

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Дочь Анны выглядела немного растерянной, но очаровательной: игривые белые бантики и школьная форма, определенно, подходят малышам.

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Кстати, Анна встретила на линейке коллегу, актрису Агату Муцениеце.

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Экс-супруга Павла Прилучного повела в школу и сына Тимофея, и дочь Мию.