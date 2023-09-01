Звезды, которые отказались от славы ради семьи

Не все звезды ставят успешную карьеру на первое место. Некоторые считают, что в приоритете должна быть семья.

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"Рамблер" рассказывает, какие знаменитости выбрали семью вместо карьеры.

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Алсу

Соцсети

После брака и рождения детей певица Алсу перестала участвовать в масштабных турне по стране. Артистка считает, что уделять достаточно внимания семье и одновременно гастролировать невозможно. Она решила, что дети и муж важнее постоянных концертов.

"Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась… Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб им", — рассказала Алсу в интервью для журнала Bonjour.

Кэмерон Диас

Legion-Media

Вот уже почти десять лет актриса Кэмерон Диас совсем не появляется на больших экранах. Все дело в том, что она решила обзавестись семьей. В 2015 году артистка вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Свадьбу с ним Кэмерон посчитала лучшим событием, которое случалось в ее жизни. А в 47 лет актриса впервые забеременела, а в 2019 году у пары родилась дочь.

"Я всегда говорила: дети у меня обязательно будут. Или естественным путем, или через процесс усыновления", — рассказывала Кэмерон Диас.

Как известно, актриса проходила через процедуру ЭКО.

Ева Мендес

Legion-Media

В то время как Райан Гослинг все чаще появляется на больших экранах, его жена Ева Мендес, наоборот, перестала принимать предложения режиссеров о новых ролях. Вместо этого актриса решила посвятить себя мужу и дочерям. Ева отметила, что отказ от карьеры в пользу семьи ее не беспокоит.

"Я так одержима своими детьми, что не хочу бросать их", — делилась Ева.

Эльза Патаки

Соцсети

В 2010-х годах испанская актриса Эльза Патаки была даже более известна, чем ее будущий супруг Крис Хемсворт. Однако выйдя замуж, Эльза решила отказаться от карьеры и переехала к Хемсворту в Австралию. Сейчас она растит троих детей и поддерживает мужа в его актерской карьере.