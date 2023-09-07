Стриженова раскрыла имена внуков

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала поклонникам, какие имена получили ее новорожденные внуки.

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В конце августа Екатерина вновь стала бабушкой. Ее дочь Анастасия родила двоих сыновей.

На днях Стриженова опубликовала в соцсетях фото с крещения младенцев. На кадре звезда позирует вместе с супругом.

"Знакомьтесь, два новых христианина: Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения!", – подписала кадр актриса.

Ведущая пожелала малышам, чтобы их ангел-хранитель всегда был рядом.