Дочь телеведущей "Доброго утра" родила двойню

"Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!" — написала Стриженова в социальных сетях.