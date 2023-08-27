Дочь телеведущей "Доброго утра" родила двойню

Дочь телеведущей программы "Доброе утро" Екатерины Стриженовой родила двойню
Старшая дочь Екатерины Стриженовой Анастасия родила сразу двух малышей. Этой новостью и фотографией с внуками телеведущая "Доброго утра" поделилась в социальных сетях.
Телеведущая Екатерина Стриженова стала бабушкой в третий раз. У Анастасии также есть старший сын Петя, которому в этом году исполнилось пять лет.
"Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!" — написала Стриженова в социальных сетях.
Телеведущая поделилась фотографией с внуками.
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