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Дочь телеведущей программы "Доброе утро" Екатерины Стриженовой родила двойню

Старшая дочь Екатерины Стриженовой Анастасия родила сразу двух малышей. Этой новостью и фотографией с внуками телеведущая "Доброго утра" поделилась в социальных сетях.

Дочь телеведущей "Доброго утра" родила двойню
© РИА Новости

Телеведущая Екатерина Стриженова стала бабушкой в третий раз. У Анастасии также есть старший сын Петя, которому в этом году исполнилось пять лет.

"Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию… Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя!" — написала Стриженова в социальных сетях.

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Телеведущая поделилась фотографией с внуками.

Социальные сети

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