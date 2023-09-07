Аль Пачино передумал расставаться с матерью своего сына

Об этом сообщило издание Page Six, ссылаясь на представителя актера.

© Кадр из фильма

Как сообщил источник, Пачино и его молодая возлюбленная Нур Альфаллах все еще вместе. Пара смогла уладить все противоречия и решили вопрос относительно общего сына.

Подробностей примирения источник не сообщает, но утверждает, что млухи о расставании пары преждевременны.

Напомним, что ранее стало известно, что Нур Альфаллах пытается добиться опеки над маленьким Романом, которого родила от Пачино 6 июня.

Кроме того, девушка сообщила, что собирается подать на актера в суд и взыскать с него алименты.