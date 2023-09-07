Аль Пачино передумал расставаться с матерью своего сына
Об этом сообщило издание Page Six, ссылаясь на представителя актера.
Как сообщил источник, Пачино и его молодая возлюбленная Нур Альфаллах все еще вместе. Пара смогла уладить все противоречия и решили вопрос относительно общего сына.
Подробностей примирения источник не сообщает, но утверждает, что млухи о расставании пары преждевременны.
Напомним, что ранее стало известно, что Нур Альфаллах пытается добиться опеки над маленьким Романом, которого родила от Пачино 6 июня.
Кроме того, девушка сообщила, что собирается подать на актера в суд и взыскать с него алименты.
Ранее мы писали о том, что Аль Пачино порвал с молодой любовницей, которая родила ему сына.
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