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Аль Пачино передумал расставаться с матерью своего сына

Об этом сообщило издание Page Six, ссылаясь на представителя актера.

Аль Пачино передумал расставаться с матерью своего сына
© Кадр из фильма

Как сообщил источник, Пачино и его молодая возлюбленная Нур Альфаллах все еще вместе. Пара смогла уладить все противоречия и решили вопрос относительно общего сына.

Подробностей примирения источник не сообщает, но утверждает, что млухи о расставании пары преждевременны.

Напомним, что ранее стало известно, что Нур Альфаллах пытается добиться опеки над маленьким Романом, которого родила от Пачино 6 июня.

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Кроме того, девушка сообщила, что собирается подать на актера в суд и взыскать с него алименты.

Ранее мы писали о том, что Аль Пачино порвал с молодой любовницей, которая родила ему сына.

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