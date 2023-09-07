Актер Аль Пачино порвал с молодой любовницей, которая родила ему сына
83-летний актер Аль Пачино расстался с 29-летней любовницей Нур Альфаллах. В июне девушка родила артисту сына.
Сейчас Альфаллах пытается добиться опеки над малышом. Для этого она обратилась в соответствующие инстанции в Лос-Анджелесе.
"Хорошая новость в том, что она согласна предоставить Аль Пачино совместную юридическую опеку, что позволяет ему участвовать в принятии важных решений, таких, как обучение в школе, медицинское лечение и выбор религии", – сообщает источник издания Blust.
Вместе с тем девушка намерена подать в суд на Аль Пачино и взыскать с него алименты. Однако поскольку бывшие возлюбленные не состоят в браке, прежде суду нужно будет установить отцовство.
Альфаллах и Аль Пачино еще не комментировали скандал.
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