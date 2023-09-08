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"Была уверена, что инсульт". Татьяна Васильева рассказала о госпитализации

Татьяна Васильева рассказала о причинах своей недавней госпитализации, ее слова передает News.ru.

"Была уверена, что инсульт". Васильева рассказала о госпитализации
© РИА Новости

По словам артистки, она была уверена, что ее сильнейшие головокружения вызваны инсультом, однако ее подозрения не подтвердились.

Врач сообщил Васильевой сразу две новости – ее заболевание не лечится, но и приступы больше не должны повторяться. Проблемой актрисы оказались камни в ушах.

«У каждого человека есть камушки. У всех. И когда они куда-то не туда встают, начинается сильное головокружение. Я была уверена, что меня какой-то инсульт разбил», – поделилась народная артистка.

Теперь, как заявила Васильева, ей просто предстоит научиться жить с этой проблемой, однако она рада тому, что причиной ее плохого самочувствия стали не такие опасные состояния, как инфаркт или инсульт.

Васильева раскрыла подробности своего состояния

Камнями в ушах называют отолиты (микроскопические кристаллы карбоната кальция), которые в норме находятся в преддверии внутреннего уха и не попадают в полукружные каналы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, симптомами каких заболеваний может быть шум в ушах.

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