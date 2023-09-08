"Была уверена, что инсульт". Васильева рассказала о госпитализации

Татьяна Васильева рассказала о причинах своей недавней госпитализации, ее слова передает News.ru.

По словам артистки, она была уверена, что ее сильнейшие головокружения вызваны инсультом, однако ее подозрения не подтвердились.

Врач сообщил Васильевой сразу две новости – ее заболевание не лечится, но и приступы больше не должны повторяться. Проблемой актрисы оказались камни в ушах.

«У каждого человека есть камушки. У всех. И когда они куда-то не туда встают, начинается сильное головокружение. Я была уверена, что меня какой-то инсульт разбил», – поделилась народная артистка.

Теперь, как заявила Васильева, ей просто предстоит научиться жить с этой проблемой, однако она рада тому, что причиной ее плохого самочувствия стали не такие опасные состояния, как инфаркт или инсульт.

Камнями в ушах называют отолиты (микроскопические кристаллы карбоната кальция), которые в норме находятся в преддверии внутреннего уха и не попадают в полукружные каналы.