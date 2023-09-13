Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как восстанавливается после инсульта

Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, как проходит реабилитация после перенесенного ею инсульта, в беседе с Пятым каналом.

Народная артистка РСФСР выписалась из реабилитационного центра и пока передвигается на инвалидной коляске, но она уверена, что встанет на ноги.

«Я буду ходить хорошо. Сейчас еще только так начинаю. Слишком серьезная болезнь. Она очень тяжелая болезнь», — заявила актриса.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу в начале июня этого года с связи с инсультом. Сейчас актрисе также установили электрокардиостимулятор, чтобы снизить риск нарушений сердечно-сосудистой системы.