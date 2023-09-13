Ксения Бородина поделилась мнением о пластических операциях

«Мне жаль людей, которые так сильно себя недолюбливают. Люди врут, когда говорят, что им безразлично мнение общества. Мы все живем в обществе, и так или иначе оно на нас влияет. Особенно с появлением соцсетей с выкладыванием фотографий. Я считаю, что это общество должно иметь какую-то долю ответственности и не гнобить известных людей за то, что они стареют, увядают, седеют», - поделилась мнением Ксения Бородина.