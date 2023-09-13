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Ксения Бородина поделилась мнением о пластических операциях

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина посмотрела новое шоу Ксении Собчак, гостем которого стал известный пластический хирург Тимур Хайдаров. Своим мнением она поделилась с подписчиками в соцсетях.

Напомним, что не так давно звездный хирург стал участником большого скандала, певицы Слава и Любовь Успенская остались недовольны результатами его работы, они рассказали и показали, что было сделано не так и какой нанесли им действия врача.

Ксения Бородина считает, что в пластике нет ничего плохого, обращаться к хирургам можно и нужно. Но главное, что подчеркнула ведущая, без фанатизма. Во всем должна быть мера.

Отдельно она упомянула звезд, которые нередко становятся жертвами травли из-за возраста. А в итоге им приходится ложится под нож пластического хирурга и рисковать здоровьем ради красоты.

«Мне жаль людей, которые так сильно себя недолюбливают. Люди врут, когда говорят, что им безразлично мнение общества. Мы все живем в обществе, и так или иначе оно на нас влияет. Особенно с появлением соцсетей с выкладыванием фотографий. Я считаю, что это общество должно иметь какую-то долю ответственности и не гнобить известных людей за то, что они стареют, увядают, седеют», - поделилась мнением Ксения Бородина.

Также ведущая считает, что косметологи и хирурги не должны хвастаться своими звездными клиентами, добросовестно и тихо делать свою работу, признавая и исправляя ошибки.

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Ранее телеведущая Ксения Бородина высмеяла наряды российских звезд.

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