Возлюбленный актрисы Юлии Пересильд Михаил Тройник рассказал об их отношениях. Подробностями романа со звездой фильма "Вызов" он поделился в программе "Кино в деталях" на СТС.

Актеры вместе снялись в проекте, сыграв на экране супружескую пару. Коллеги влюбились в друг друга на площадке, и их отношения стали реальными.

По словам Тройника, он давно знал Пересильд, но они всегда ограничивались только приветствием. В этот раз актер назвал их встречу "божественным замыслом":

"Мы оказались рядом. Это было неожиданно для нас обоих".

Михаил Тройник также рассказал о сложностях во взаимоотношениях со звездой. Он признался, что думал про то, что Пересильд как актриса более популярна, и это его немного задевает.

"Я, безусловно, понимаю, что она имеет больше веса. Думал, что будет жестче", - сказал артист.

Однако, по его словам, он будет продолжать работать и уделять больше внимания публичности.