Вдова Абдулова завела отношения спустя 15 лет после смерти актера

47-летняя Юлия Мешина 15 лет назад потеряла мужа, актера Александра Абдулова, скончавшегося от рака легких. Когда Абдулов умер, его супруге было всего 32 года, но женщин не раз отмечала, что встретить достойную половину после своего выдающегося мужа она вряд ли сможет. Она считала, что будет сложно встретить настолько масштабного человека.

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Однако сейчас, спустя 15 лет, Мешину подозревают в романе. По данным KP.Ru, нового возлюбленного Мешиной зовут Александр и он успешный бизнесмен возрастом старше 60 лет.

«Они живут отдельно, но он помогает Юле. Они с дочкой так же живут в квартире Абдулова на Гиляровского. Там все сохранено, как было при его жизни», — рассказал один из друзей Юлии.

Так, в своих соцсетях вдова Александра Абдулова опубликовала фото, на котором можно заметить на ее руке помолвочное кольцо. Однако оно было не на безымянном пальце.