4 звезды, которые борются с тяжелыми недугами

Знаменитостям завидуют миллионы людей по всему миру. Казалось бы, у них есть все, что нужно для счастья: солидные банковские счета, роскошные особняки, любимая работа и всеобщее признание.

Однако вместе с тем знаменитым артистам не чужды серьезные проблемы – в частности, проблемы со здоровьем. Многим из наших кумиров пришлось столкнуться с тяжелыми диагнозами: но если кому-то удалось победить болезнь, то другим пришлось смириться с неизлечимыми недугами.

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Подробнее о звездах, в жизнь которых ворвалась тяжелая болезнь – в материале "Рамблера".

Хью Джекман

В 2013 году у знаменитого актера диагностировали базальноклеточную карциному – разновидность рака кожи. На протяжении нескольких лет артист боролся с недугом, в 2017 году ему удалили шесть раковых образований на лице. По сей день Джекман продолжает наблюдаться у онколога и регулярно проходит биопсию, чтобы в случае чего врачи могли вовремя заметить новообразования. О своем здоровье Джекман регулярно рассказывает подписчикам, а также призывает всех пользоваться SPF-кремом.

Селена Гомес

В 2015 году певица и актриса призналась, что ей диагностировали волчанку – хроническое аутоиммунное заболевание, которое возникает при повреждении клеток организма собственной иммунной системой. Узнав о диагнозе, Гомес тут же приступила к лечению, но болезнь продолжала прогрессировать. На фоне недуга в 2017 году артистке потребовалась пересадка почки – донором стала ее близкая подруга.

Майкл Джей Фокс

Еще в 1998 году звезда фантастической трилогии "Назад в будущее" рассказал о том, что у него болезнь Паркинсона. Этот недуг поражает клетки мозга и негативно влияет на речь и работу мышц. Диагноз артисту поставили еще в 1990 году, когда ему было 30 лет. Недуг стремительно прогрессировал, из-за чего Джей Фокс оставил карьеру в кино и посвятил свою жизнь поиску лекарства от болезни Паркинсона. Фонд актера профинансировал медицинские исследования на сумму более 800 миллионов долларов.

Брюс Уиллис