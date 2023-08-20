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Певица Лолита сообщила о тяжелой болезни

Певица Лолита Милявская рассказала, что заболела тяжелой формой бронхита. Об этом она сообщила подписчикам в своем Telegram-канале.

Лолита сообщила о тяжелой болезни
© РИА Новости

По словам артистки, из-за болезни ей сейчас очень сложно разговаривать, тем не менее, она не прекращает работать.

"Говорят, опять ходит этот вирус, но все, кто-то переболел, у кого прививка, проходят легко, как я, без температуры но с бронхитом", — сказала Лолита.

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Певица добавила, что попробует побольше молчать и поменьше курить.

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