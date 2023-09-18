Почему все няни Джей Ло сбежали от ее детей

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей – 15-летних близнецов Макса и Эмму. Дети появились на свет в 2008 году, отец двойняшек – бизнесмен Марк Энтони, с которым Лопес рассталась в 2011 году.

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Сейчас Макс и Эмма достаточно взрослые для того, чтобы обходиться без нянь. Но еще несколько лет назад их звездная мать была крайне озабочена поиском человека, который мог бы присматривать за детьми.

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Казалось бы, с заработком и возможностями Лопес найти няню было довольно просто. Однако это заблуждение: Дженнифер потребовалось много сил и времени на поиск подходящей кандидатуры, ведь многие няни, которых она выбирала, увольнялись уже через неделю.

Подробнее о том, почему няни не могли работать с детьми звезды, читайте в материале "Рамблера".

Лопес была готова к тому, что на хорошую няню ей придется серьезно потратиться. Но большинство нянь были не готовы работать даже за очень большие деньги. Дело в том, что Джей Ло предъявляла к кандидаткам весьма высокие требования.

Прежде всего певица искала человека, который сможет работать 16 часов ежедневно без выходных. Вдобавок к этому Лопес хотела, чтобы за обоими детьми присматривала одна и та же няня, а еще, чтобы у этой женщины было высшее образование, и она могла обучать детей двум языкам.

Некоторые няни соглашались попробовать свои силы, но уже через неделю сообщали об увольнении – для большинства женщин условия, выдвинутые звездой, оказались непосильными.

В 2015 году стало известно, что Дженнифер наняла своим детям няню-мужчину. Такой нестандартный выбор звезда объяснила тем, что ее сыну необходим рядом мужчина, который заменял бы ему отца. Вполне возможно, что Лопес предварительно консультировалась с экспертами по воспитанию детей. Многие из них говорят о том, что мэнни (так называют мужчин-нянь) может подать мальчикам пример мужского поведения и помочь развить необходимые навыки – все это необходимо, если дети воспитываются без отца.