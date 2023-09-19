Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с раком

Актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая Прю в "Зачарованных" и Бренду в "Беверли-Хиллз 90210", рассказала о том, что у нее появились метастазы в мозге. Об этом пишет издание Super.

Болезнь диагностировали в 2015 году, актриса не сдалась, а начала бороться за свою жизнь, а кроме того, продолжает появляться на публичных мероприятиях, общаться с поклонниками.

Так, в прошедшее воскресенье она пришла на дискуссию, устроенную журналом People, в которой участвовали и другие звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210". Фанаты встретили ее бурными аплодисментами, а актриса поделилась с ними эмоциями и переживаниями, а также анонсировала запуск собственного подкаста, в котором будет рассказывать обо всем.