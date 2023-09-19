Стали известны новые факты о жене Александра Петрова

Новость о женитьбе Александра Петрова для многих стала неожиданностью. Актер познакомился с Викторией Антоновой случайно, но после нескольких свиданий понял, что хочет на ней жениться.

Первоначально артист говорил, что его избранница не из артистической среды, но The Voice стали известны некоторые подробности, которые были опубликованы в телеграм-канале издания.