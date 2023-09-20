"Душевные грабельки". Марат Башаров снова планирует жениться

Известный российский актер и телеведущий Марат Башаров поделился планами в разговоре с Борисом Корчевниковым. Артист стал гостем программы «Жизнь и судьба» на канале Россия 1.

Марат Башаров испытывает нежные чувства к актрисе Асе Борисовой. Он признался, что пока не сделал предложение своей возлюбленной, но вынашивает такие планы.

«Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», — оптимистично настроен Марат Башаров.

Также актер вспомнил историю знакомства. Он совершенно случайно зашел на репетиции и увидел Асю, в которую влюбился с первого взгляда.

Напомним, что Марат Башаров был дважды женат, обе бывшие жены обвинили актера в том, что он их бил. У актера есть сын от второй жены и дочь, рожденная вне брака от третьей женщины.