Инопланетяне, "Муси-пуси" и украденные зубы: чем прославилась Катя Лель

20 сентября свой день рождения отмечает певица Катя Лель. В этом материале "Рамблер" расскажет о самых ярких событиях в жизни и карьере артистки.

Певица родилась в Нальчике в 1974 году и с раннего детства демонстрировала свою тягу к музыке. Несмотря на мечты ее матери, что дочь станет доктором, после завершения школы Катя отправилась в музыкальную академию им. Гнесиных, где перенимала творческий опыт у Льва Лещенко.

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Еще в начале своей музыкальной карьеры певица приняла решение взять псевдоним, который впоследствие стал ее официальной фамилией – Лель. При рождении же Катя носила фамилию Чупринина, однако, как рассказывала сама артистка, фамилия должна быть звучной, короткой и состоять из любимых букв, а "Лель", по ее мнению, означает не что иное, как "любовь".

Свой первый альбом «Елисейские поля» певица выпустила еще в 1998 году, однако слава пришла к ней гораздо позже, когда она начала сотрудничать с продюсером Максом Фадеевым. Именно в результате работы с ним у Лель вышли такие хиты, как "Муси-пуси" и "Долетай". Ее следующий альбом под уже известным многим названием "Джага-Джага" принес суперпопулярность, а также премии «Песня года» и «Серебряный диск».

Все пошло немного не по плану, когда Лель рассталась со своим супругом и, по совместительству – продюсером, Александром Волковым. Мужчина был старше звезды на 26 лет и, по словам Екатерины, измучил ее своей дикой ревностью. Тогда Лель была вынуждена продюсировать себя сама, но после вернулась к сотрудничеству с Фадеевым, что дало новый толчок для развития ее карьеры. В "копилке" певицы появились многочисленные дуэты, а среди ее партнеров по сцене в тот момент были Игорь Николаев и даже шведский певец Bosson.

Несмотря на то, что многие композиции певицы знала наизусть чуть ли не вся страна, увидеть и услышать ее можно было все реже. На помощь пришли тв-шоу. Катя то выступала экспертом, то была просто гостем многих телевизионных передач. И тут началась новая история Кати Лель – ее противоречивые заявления о встречах с инопланетянами растиражировали многие СМИ, а поклонники стали воспринимать певицу немного иначе.

В своих интервью звезда начала рассказывать о том, о чем якобы 30 лет молчала, – о своих встречах с инопланетным разумом. Лель утверждает, что не раз сталкивалась с инопланетянами и однажды они даже украли у нее зубы.

"Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда", — делилась Катя Лель.

Не так давно, после новостей о том, что в Мексике обнаружили останки инопланетных существ, Лель объявила, что на снимках именно те, кто забрал ее зубы в юности и она крайне рада, что "процесс запустился".