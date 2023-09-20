Инопланетяне, "Муси-пуси" и украденные зубы: чем прославилась Катя Лель
20 сентября свой день рождения отмечает певица Катя Лель. В этом материале "Рамблер" расскажет о самых ярких событиях в жизни и карьере артистки.
Певица родилась в Нальчике в 1974 году и с раннего детства демонстрировала свою тягу к музыке. Несмотря на мечты ее матери, что дочь станет доктором, после завершения школы Катя отправилась в музыкальную академию им. Гнесиных, где перенимала творческий опыт у Льва Лещенко.
Еще в начале своей музыкальной карьеры певица приняла решение взять псевдоним, который впоследствие стал ее официальной фамилией – Лель. При рождении же Катя носила фамилию Чупринина, однако, как рассказывала сама артистка, фамилия должна быть звучной, короткой и состоять из любимых букв, а "Лель", по ее мнению, означает не что иное, как "любовь".
Свой первый альбом «Елисейские поля» певица выпустила еще в 1998 году, однако слава пришла к ней гораздо позже, когда она начала сотрудничать с продюсером Максом Фадеевым. Именно в результате работы с ним у Лель вышли такие хиты, как "Муси-пуси" и "Долетай". Ее следующий альбом под уже известным многим названием "Джага-Джага" принес суперпопулярность, а также премии «Песня года» и «Серебряный диск».
Все пошло немного не по плану, когда Лель рассталась со своим супругом и, по совместительству – продюсером, Александром Волковым. Мужчина был старше звезды на 26 лет и, по словам Екатерины, измучил ее своей дикой ревностью. Тогда Лель была вынуждена продюсировать себя сама, но после вернулась к сотрудничеству с Фадеевым, что дало новый толчок для развития ее карьеры. В "копилке" певицы появились многочисленные дуэты, а среди ее партнеров по сцене в тот момент были Игорь Николаев и даже шведский певец Bosson.
Несмотря на то, что многие композиции певицы знала наизусть чуть ли не вся страна, увидеть и услышать ее можно было все реже. На помощь пришли тв-шоу. Катя то выступала экспертом, то была просто гостем многих телевизионных передач. И тут началась новая история Кати Лель – ее противоречивые заявления о встречах с инопланетянами растиражировали многие СМИ, а поклонники стали воспринимать певицу немного иначе.
В своих интервью звезда начала рассказывать о том, о чем якобы 30 лет молчала, – о своих встречах с инопланетным разумом. Лель утверждает, что не раз сталкивалась с инопланетянами и однажды они даже украли у нее зубы.
"Когда мы увидели свечение за окном, у меня исчезли все зубы без боли и крови. Сестре оставили память, она мне и сказала: "Открой свой рот, у тебя нет зубов". Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда", — делилась Катя Лель.
Не так давно, после новостей о том, что в Мексике обнаружили останки инопланетных существ, Лель объявила, что на снимках именно те, кто забрал ее зубы в юности и она крайне рада, что "процесс запустился".
Певица рассказывала, что поначалу обижалась на насмешки со стороны поклонников, однако ей начали писать сообщения большое количество людей, которые утверждали, что имели схожий опыт встречи с инопланетянами, потому она перестала реагировать на хейтеров.