«"Никогда" — страшное слово». Гурцкая впервые заговорила о муже

С момента скоропостижной смерти супруга Петра Кучеренко певица хранила молчание, не давая никаких комментариев и не показываясь на публике. Но в годовщину венчания решила поделиться чувствами и обратилась к мужу с проникновенным посланием.

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Сообщение Диана оставила в своей социальной сети.

Гурцкая обратилась к ушедшему мужу, признавшись, что никогда не сможет смириться с его утратой. Певица сказала, что каждый день не устает благодарить мужа за время проведенное вместе и за счастье быть мамой их сына Константина.

Диана с болью отметила, что сложно осознавать невозможность вновь оказаться рядом, услышать голос мужа, получить неожиданный букет цветов.

«Никогда не смириться и не поверить… "Никогда" — страшное слово», — написала Гурцкая.

Напомним, что муж певицы, Петр Кучеренко, скоропостижно скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчине стало плохо в самолете. Спасти его не удалось.

Кучеренко и Гурцкая прожили в браке 18 лет, в 2007 году на свет появился их сын Константин.