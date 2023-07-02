"Каждый день ездила на кладбище": брат Гурцкой рассказал, как певица пережила смерть мужа
Брат певицы Дианы Гурцкой Роберт рассказал, как артистка переживала смерть мужа Петра Кучеренко. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
"Она каждый день ездила на кладбище к Петру", – рассказал родственник.
Роберт добавил, что не отпускал сестру на могилу Кучеренко по понедельникам. Брат артистки сослался на поверье, согласно которому по понедельникам нельзя ездить на кладбище, если дома ребенок.
По словам Роберта, наибольшую поддержку сейчас ей оказывает свекровь, с которой Гурцкая проводит много времени.
"Понимаете, это был не просто муж, а человек, который на самом деле делал из нее принцессу. Он делал это даже в мелочах. Знаете, например, просто купить подарок — это одно, а когда человек приносит первые созревшие ягоды и кормит из своих рук, это не имеет цены. Петя был такой", – заключил Роберт.
Петр Кучеренко скончался в самолете 20 мая во время полета с Кубы. По данным СМИ, смерть наступила из-за проблем с сердцем, но семья Петра не подтверждала эту информацию.
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