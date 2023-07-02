"Каждый день ездила на кладбище"

"Понимаете, это был не просто муж, а человек, который на самом деле делал из нее принцессу. Он делал это даже в мелочах. Знаете, например, просто купить подарок — это одно, а когда человек приносит первые созревшие ягоды и кормит из своих рук, это не имеет цены. Петя был такой", – заключил Роберт.